Un tribunal de Sudán condena en rebeldía a muerte al líder de las paramilitares RSF, Mohamed Hamdan Dagalo

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Sudán ha condenado en rebeldía a muerte al líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, y otras 15 personas por su papel en el asesinato en junio de 2023 del gobernador de Darfur Occidental, Jamis Abakar, y crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido genocidio, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023.

El caso se centraba en el asesinato de Abakar poco después de que las RSF se hicieran con el control de Geneina, la capital de Darfur Occidental, en los primeros compases del conflicto. Expertos de Naciones Unidas afirmaron que entre 10.000 y 15.000 personas fueron asesinadas en la ciudad, principalmente integrantes de la comunidad masalit.

El Tribunal Antiterrorista y para Crímenes contra el Estado de Puerto de Sudán ha indicado que tanto el líder de las RSF, conocido como 'Hemedti', como el resto de condenados son responsables de "crímenes contra la humanidad", antes de agregar que sus actos fueron cometidos "como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, bajo un plan coordinado destinado a exterminar a un grupo étnico".

El juez Mohamed al Amin ha especificado que "mujeres, niños, ancianos y enfermos fueron asesinados dentro de hospitales" y ha recordado que Abakar fue asesinado bajo custodia, al tiempo que ha manifestado que estos crímenes de las RSF en Darfur "estuvieron motivados por el odio étnico contra la comunidad masalit", según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

"Las fuerzas que cometieron estos crímenes utilizaron armamento pesado en barrios residenciales, mutilaron cuerpos, saquearon, provocaron incendios, violaron y forzaron desplazamientos en condiciones humanitarias extremadamente precarias", ha señalado Al Amin, quien ha reseñado que los acusados participaron además en "destrucción deliberada de infraestructura".

En este sentido, ha resaltado que los condenados "eran líderes estatales que abusaron de su autoridades y emplearon armas del Estado, destinadas a proteger a los ciudadanos, para cometer crímenes". "Estas acciones causaron el asesinato y desplazamiento de miles de personas, la destrucción de toda una ciudad y la devastación de su civilización e historia", ha zanjado.

El fallo, emitido por un tribunal que opera bajo mando del Ejército, es el primero desde el estallido de la guerra. Entre los sentenciados figuran además un hermano de 'Hemedti' y 'número dos' de las RSF, Abdelrahim Hamdan Dagalo, así como otros altos cargos del grupo paramilitar y líder tribales de comunidades árabes de Darfur Occidental.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.