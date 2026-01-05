El Tribunal Supremo de Guinea confirma la victoria del jefe de la junta militar en las elecciones presidenciales

Un grupo de personas hace cola en un colegio electoral en la capital de Guinea, Conakry, durante las presidenciales celebradas el 28 de diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

El Tribunal Supremo de Guinea ha confirmado la victoria del líder de la junta militar, Mamady Doumbouya, en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de diciembre, en las que se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país, que encabeza desde el golpe de Estado de 2021.

El presidente del tribunal, Fodé Bangoura, ha afirmado que Doumbouya se ha hecho con el 86,72 por ciento de los respaldos, poco después de que Abdoulaye Yéro Baldé, uno de los candidatos a la Presidencia, anunciara que retiraría su recurso contra los resultados de las elecciones tras mostrar su disconformidad con los mismos.

Tras ello, Doumbouya ha hablado de "un día histórico" y ha expresado su "profunda gratitud" a la población por respaldarle en las urnas. "Al concederme la mayoría absoluta en la primera vuelta, su elección me impone una obligación aún mayor durante todo el proceso electoral. El pueblo guineano ha demostrado madurez, serenidad, dignidad y un fuerte sentido de la responsabilidad", ha sostenido.

"Hemos demostrado al mundo que Guinea sabe elegir su propio destino en paz y con respeto a sus instituciones, como lo demuestran los informes de las misiones de observación internacional", ha argüido Doumbouya, quien ha dado además las gracias en su discurso, retransmitido por la Presidencia de Guinea, a "todos los candidatos en estas elecciones y a todos los ciudadanos que votaron por ellos".

Así, ha recalcado que la participación de estos candidatos "enriqueció el debate público, lo que contribuye a la vitalidad de la República", al tiempo que ha ensalzado también "el compromiso, profesionalidad y gran sentido de la responsabilidad" por parte de las fuerzas de seguridad durante la votación, que "demuestra la madurez de nuestro proceso de gobernanza participativa".

"Hoy no hay vencedores ni vencidos. Solo hay una Guinea, unida e indivisible. Invito solemnemente a todos los hijos e hijas de nuestra nación, tanto aquí como en la diáspora, a unirse para construir una nueva Guinea, una Guinea de paz, justicia, prosperidad compartida y plena solidaridad política y económica", ha destacado.

En este sentido, ha prometido "tender la mano a todos" para "construir juntos un futuro". "El año 2026, que ahora comienza, será un año de trabajo, disciplina, unidad y esperanza compartida. Escribiremos un nuevo capítulo en nuestra historia, sirviendo únicamente al pueblo soberano de Guinea", ha zanjado.

Las autoridades de Estados Unidos han felicitado ya a Doumbouya por su victoria electoral. "Esperamos trabajar juntos para fortalecer los lazos bilaterales y hacer avanzar la prosperidad económica y la estabilidad de nuestros pueblos", ha dicho la Embajada estadounidense en Conakry en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.