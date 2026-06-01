El Tribunal Supremo de Israel ratifica el nombramiento de Roman Hofman como nuevo jefe del Mossad

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saluda a su secretario militar, Roman Gofman, futuro jefe del Mossad - OFICINA DEL PORTAVOZ DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha ratificado este lunes el nombramiento de Roman Hofman, actual secretario militar del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, como nuevo jefe del Mossad, el servicio de Inteligencia del país.

Los jueces han rechazado dos solicitudes en contra de su nombramiento, entre ellas una de la fiscal general Gali Baharav-Miara, al considerar que su integridad en el cargo "no se vio comprometida" durante un incidente registrado en 2022 cuando Hofman era comandante de la 210ª división de las Fuerzas de Defensa.

El caso se remonta a la detención de Ori Elmakayes, un joven de 17 años que estuvo entre rejas durante más de un año y que fue arrestado por el Shin Bet, el servicio de Seguridad Interna israelí, acusado por cargos de espionaje al haber publicado información de Inteligencia en sus redes sociales.

El joven fue detenido por las fuerzas de seguridad pese a que fue contratado por el mismo Ejército israelí como parte de una operación en redes sociales contra elementos enemigos en Siria. Gofman no intervino en favor de Elmakayes, si bien la Fiscalía investigó el caso y al final se retiraron todos los cargos en su contra.

Gofman, que relevará a David Barnea al frente de la Inteligencia israelí a partir del 2 de junio de 2026, nació en Bielorrusia y llegó a Israel junto con su familia en 1990, cuando tenía 14 años. Durante su carrera militar, ascendió en el Cuerpo de Blindados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hasta llegar a comandante de división, antes de dejar los puestos de combate.