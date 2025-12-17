El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso del bloqueo al 'Open Arms'

Archivo - El líder de Liga y vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, interviene durante la cumbre ‘Patriots’, en Hotel Marriott Auditorium, a 8 de febrero de 2025, en Madrid (España). Vox ha organizado en Madrid una cumbre de ‘P - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este miércoles la sentencia de absolución del ministro de Transporte, Matteo Salvini, por negar el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa a bordo del barco 'Open Arms' en 2019 durante su mandato como titular de Interior.

La decisión se produce después de que la Fiscalía de Palermo presentase un recurso saltándose instancias procesales intermedias para acudir directamente a un tribunal superior. La segunda sección penal del tribunal de Palermo absolvió en diciembre a Salvini, al que los fiscales reclamaron una pena de prisión de seis años.

"Este es un juicio que ni siquiera debería haber comenzado, y esta resolución definitiva pone de manifiesto lo que argumenté en mi defensa: la apelación de la Fiscalía estaba completamente fuera de lugar", ha señalado la abogada del ministro, Giulia Bongiorno, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

Salvini, líder de La Liga italiana, ha reaccionado poco después al fallo del Supremo en redes sociales. "Cinco años de juicio: defender las fronteras no es un delito", ha expresado en la red social X, donde ha publicado una fotografía con el puño en alto.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha indicado que la "absolución definitiva" de Salvini es "una buena noticia". "Confirma un principio simple y fundamental: un ministro que defiende las fronteras italianas no comete un delito, sino que cumple con su deber", ha argüido.

La ONG Open Arms ha indicado en un comunicado que "se puede ser absuelto en un tribunal, pero no de la responsabilidad de haber elegido la propaganda y el poder en lugar de la humanidad". "Puede terminar un proceso, pero no nuestra lucha", ha indicado.

"La sentencia definitiva del Tribunal Supremo italiano ha establecido que nadie es responsable del infierno que vivieron esas 147 personas, que durante 19 días permanecieron en el mar sin un puerto seguro donde desembarcar", ha agregado.

El caso se remonta a agosto de 2019, cuando la ONG Open Arms solicitó a las autoridades italianas un puerto seguro donde desembarcar a los más de 160 migrantes --27 de ellos menores de edad-- que había rescatado en tres operaciones distintas realizadas en aguas del Mediterráneo central.

El barco pasó una veintena de días en el mar, siete de ellos frente a las costas de la isla de Lampedusa, como resultado de un pulso con el Gobierno y, en particular, con Salvini, que promulgaba una política de 'puertos cerrados' frente a los buques de las organizaciones que operaban en el Mediterráneo.

Salvini basó su defensa en la necesidad de blindar a Italia frente a la migración irregular, atribuyendo un carácter político a un juicio que, según él, pone en entredicho que un ministro cumpla con su deber. La Fiscalía, sin embargo, consideró que se excedió en la medida y que no había riesgo alguno que justificase el bloqueo de los migrantes.