El Tribunal Supremo de Wyoming anula la prohibición sin precedentes del uso de la píldora abortiva

Archivo - Protestas a favor del aborto en EEUU - Riccardo Savi/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Wyoming ha revocado este martes una medida sin precedentes en Estados Unidos como fue la prohibición del uso de la píldora abortiva en un estado del país.

"La mujer tiene el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones sobre su salud, incluida la decisión de abortar. El Estado no cumplió con su obligación de demostrar que las leyes del aborto promueven el interés imperioso de proteger la vida del nonato sin vulnerar indebidamente el derecho fundamental de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre su salud", concluyó el tribunal en una orden dividida, publicada por la emisora pública Wyoming Public Media.

Los magistrados se han declarado a favor de los demandantes, un colectivo de clínicas abortivas que se habían declarado en contra de la decisión finalmente adoptada en marzo de 2023.

Cabe recordar sin embargo que un juez federal suspendió solo tres meses después esta prohibición, en el comienzo de un largo proceso de apelación que ha terminado por ahora con la decisión del Supremo.

Por ahora, porque debido a la revocación en 2022 del dictamen Roe v Wade los estados están capacitados para impulsar por iniciativa propia una legislación contra el aborto, por lo que la Legislatura de Wyoming podría aprobar más leyes para restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Cabe destacar que ha aprobado leyes que exigen ecografías para quienes buscan un aborto y renovaciones en las clínicas de aborto, aunque un juez también ha impedido su entrada en vigor.