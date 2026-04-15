Un tribunal de Túnez impone una nueva condena a 20 años de cárcel contra el líder de Ennahda

Archivo - El presidente del Parlamento de Túnez y líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi - Chokri Mahjoub/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha impuesto una nueva sentencia de 20 años de cárcel contra el líder del partido islamista moderado Ennahda, Rachid Ghanuchi, en esta ocasión por cargos de "conspiración contra el Estado", que se suman a otras condenas emitidas en los últimos años contra el que era presidente del Parlamento tunecino cuando el presidente, Kais Saied, se arrogó todas las competencias en 2021.

La corte ha impuesto esta misma sentencia contra otros altos cargos de Ennahda como Yusef Nuri y Ahmed Mejri, así como contra el exministro de Exteriores Rafiq Abdesalem, quien se encuentra en el extranjero, según ha recogido el diario tunecino 'Business News'.

El caso deriva de una reunión mantenida por el partido opositor durante la celebración del mes de Ramadán en 2023, cuando Ghanuchi, de 84 años y encarcelado desde 2023, criticó la creciente "exclusión política" en el país africano durante el mandato de Saied.

Las condenas han sido criticadas por Ennahda, que ha hablado de un "juicio cruel" que deriva de "un vídeo manipulado", al tiempo que ha resaltado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el proceso judicial ha supuesto "pisotear los derechos constitucionales, esencialmente la libertad de expresión", de los imputados.

En este sentido, ha reseñado que las autoridades emplean la legislación antiterrorista para actuar contra "opositores políticos" y limitar la libertad de expresión, así como para "intimidar a ciudadanos y encubrir la creciente incapacidad de abordar la situación económica y social".

El partido islamista ha reclamado por ello la liberación de Ghanuchi, en el marco de las acusaciones desde la formación y otros grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil contra por lo que describen como una deriva autoritaria tras su decisión en 2021 de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.