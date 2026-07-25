Troy Jackson, nuevo candidato demócrata al Senado por Maine tras la renuncia de Graham Platner por supuesta violación

El candidato demócrata al Senado de EEUU por el Estado de Maine, Troy Jackson - TROY JACKSON / X

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha nominado formalmente a Troy Jackson como candidato al Senado por el estado de Maine en las elecciones legislativas de noviembre, y tras el varapalo que representó para el partido opositor norteamericano la retirada hace dos semanas del predecesor de Jackson, Graham Platner, tras ser acusado de violación.

Un grupo de aproximadamente 600 delegados del partido han elegido a Jackson, un maderero de quinta generación y ex presidente del Senado de Maine, en la convención especial en celebrada a toda prisa en Bangor con un único objetivo en mente: derrotar en noviembre a la senadora Susan Collins, una figura prácticamente inexpugnable que lleva tres décadas ocupando un escaño republicano en un estado que se pronunció en contra de Donald Trump en las presidenciales de 2024 y en el que ningún candidato presidencial republicano ha ganado en 40 años.

Los demócratas parten como favoritos para recuperar la cámara baja del Congreso de EEUU en las legislativas de noviembre, las llamadas 'midterms' o elecciones de mitad de mandato, pero la carrera al Senado es mucho más difícil: los demócratas necesitan conservar todos sus escaños actuales y ganar otros cuatro.

Jackson se convierte en candidato con un mensaje amparado en el progresismo socialdemócrata que tanto éxito aportó a Platner antes de su caída en desgracia aunque su historial político pone de manifiesto un candidato más moderado que su predecesor. Jackson, de hecho, era un republicano antiabortista tradicional durante sus inicios en política, aunque en campaña ha dado un giro para declararse a favor de declarar el derecho federal a la interrupción del embarazo.

En su primer discurso tras lograr la nominación, Jackson ha llamado a la unidad de los votantes contra Collins y ha pedido la abolición de las líneas ideológicas para defender en su lugar la conciencia de clase. "No somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos el fondo y estamos subiendo", ha proclamado. "Y cuando las personas en el poder se niegan a escuchar hay que organizarse y permanecer unidos en solidaridad. Así nos enfrentaremos a Susan Collins", ha añadido.

Jackson, de 58 años, ha terminado defendiendo una plataforma con tintes progresistas que incluye Medicare para todos y un aumento de los impuestos a los ricos. Ha obtenido el respaldo de Our Revolution, el grupo liberal alineado con el senador de Vermont Bernie Sanders y el representante de California Ro Khanna y, en principio, parece una fuerza a tener en cuenta según encuestas como la publicada esta semana por la Universidad de New Hampshire, que otorga Jackson el 49% de los votos frente al 46% de Collins, con un 3% de los encuestados indecisos.

Sin embargo, Collins ostenta una ventaja financiera enorme. Hasta el 20 de julio, tres grupos externos republicanos habían gastado 44,9 millones de dólares respaldando a la senadora, según AdImpact, y los grupos republicanos ya habían reservado 59,3 millones de dólares en los mercados de Maine hasta el día de las elecciones.