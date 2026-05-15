Trump achaca los problemas de Starmer a la inmigración y la energía: "Debería explotar el petróleo del Mar del Norte"

Archivo - El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha achacado este viernes los problemas del primer ministro británico, Keir Starmer, a la inmigración y la energía, argumentando que no está aprovechando los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte.

El magnate republicano ha asegurado en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One que el petróleo del Mar del Norte "tiene un valor tremendo". "Compran gran parte de su petróleo a Noruega, que lo obtiene del Mar del Norte. No es una zona tan buena como Escocia, así que están pagando una fortuna a Noruega por el petróleo que extraen del Mar del Norte", ha reiterado.

Trump ha afirmado que Starmer debe "empezar a perforar" en vez de impulsar "molinos de viento por todas partes que están causando estragos". "Es la forma de energía más cara; matan a los pájaros, son antiestéticos, están arruinando el paisaje", ha defendido.

En este sentido, ha catalogado el Mar del Norte como "uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo". "Las compañías petroleras me llaman todos los días y me piden que por favor quieren ir (allí)", ha asegurado, agregando que Starmer "no lo permite".

Preguntado por su opinión sobre si debe dimitir en el marco de la crisis interna desatada tras las elecciones locales en Reino Unido, el inquilino de la Casa Blanca le ha definido como "buen hombre", sin entrar a valorar la cuestión. "Pero no me gustó cuando dijo: 'Enviaremos barcos en cuanto termine la guerra'", ha argüido, en alusión a la negativa de participar en una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz por el conflicto con Irán.