Trump afirma que Irán ha accedido a revocar las ejecuciones de ocho mujeres detenidas durante las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Heuer - Pool via CNP

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Irán ha accedido a revocar las órdenes de ejecución contra ocho mujeres que fueron condenadas a pena de muerte tras ser detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales.

"¡Excelentes noticias! Me acaban de informar que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión", ha indicado el magnate en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario ha expresado su agradecimiento a Irán por respetar "su petición" de liberar a las mujeres después de que exigiera a las autoridades que no les hicieran "daño" en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto tras el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Si bien el magnate no compartió los nombres de las ocho mujeres, entre las fotografías difundidas se encuentra el rostro de Bita Hemmati, quien se cree que es la primera mujer que fue condenada a muerte en el marco de las protestas.

Hemmati fue condenada junto con otros tres manifestantes por un tribunal de Teherán presidido por el juez Iman Afshari, según informó en un comunicado la ONG HRANA. No obstante, el poder judicial iraní negó el martes que sobre estas ocho mujeres recaiga una condena a muerte e indicó que algunas de ellas ya fueron liberadas, mientras que otras enfrentan cargos, tal y como detalló el portal de noticias Mizan.