Trump afirma que recortará los fondos federales a los estados con 'ciudades santuario'

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con recortar la financiación federal a aquellos estados que cuenten con 'ciudades santuario', aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del Gobierno.

"Los pagos federales a los estados por sus llamadas 'ciudades santuario' se suspenderán el 1 de febrero", ha aseverado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales, sin ofrecer más detalles sobre los fondos o estados afectados por esta medida.

"El gobierno federal no realizará más pagos a los estados por sus centros de protección criminal corruptos, conocidos como ciudades santuario", ha manifestado Trump, que ha acusado a estas autoridades locales de "alimentar el crimen y la violencia".

En este sentido, el magnate neoyorquino ha indicado que "si los estados los quieren, tendrán que pagar por ellos". No obstante, el pasado mes de agosto, la Justicia estadounidense bloqueó una medida similar impulsada por la Administración Trump, que buscaba recortar los fondos destinados a 30 jurisdicciones, entre ellas las de Los Ángeles, Baltimore, Boston o Chicago.

Todas ellas se han negado a cooperar con las autoridades federales a la hora de poner en marcha medidas migratorias encaminadas a acelerar la deportación de migrantes.