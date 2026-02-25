Trump alaba los esfuerzos de Rubio para acabar con la guerra en Gaza, que sigue "a un nivel muy bajo"

El presidente Donald Trump pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio - Europa Press/Contacto/Kenny Holston - Pool via CNP

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, destacando su labor en la negociación de un alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que entró en vigor en octubre del pasado año y que no ha impedido al Ejército israelí matar a más de 600 palestinos en la Franja de Gaza desde entonces.

"Quiero agradecerle al secretario de Estado, Marco Rubio (...) es un gran secretario de Estado, el mejor de todos los tiempos", ha afirmado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.

"La gente te quiere (...) Marco, has hecho un gran trabajo", ha señalado dirigiéndose directamente a Rubio, que ha sido ovacionado por los representantes republicanos, después de que Trump haya extendido su agradecimiento por las negociaciones sobre Gaza al enviado especial, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense ha presumido asimismo de que Hamás haya devuelto "todos los rehenes, tanto vivos como muertos", fruto del acuerdo de alto el fuego "que negocié". "¿Pueden creerlo? Nadie pensó que fuera posible. Dije que esos últimos 20 iban a ser difíciles, pero los recuperamos", ha agregado.

Trump ha vuelto a atribuirse el término de "ocho guerras" desde su regreso a la Presidencia estadounidense en enero de 2025, y ha incluido el enclave palestino, si bien ha reconocido que "la guerra en Gaza se desarrolla a un nivel muy bajo; (el final) está prácticamente ahí".

El Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control de Hamás, ha cifrado este mismo martes en 615 los muertos y en 1.658 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 726 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, ha apuntado que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.073 muertos y 171.756 heridos, si bien ha recalcado en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".