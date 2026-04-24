Trump alega que el exsecretario de la Marina "tuvo conflictos" en el Pentágono

Archivo - El exsecretario de la Marina, John Phelan - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el secretario de la Marina despedido con efecto "inmediato" en la víspera, John Phelan, "tuvo conflictos" en el Departamento de Defensa, si bien "no necesariamente" con el secretario de la cartera, Pete Hegseth.

"Me caía muy bien, pero tuvo algunos conflictos, no necesariamente con Pete, sino con otros. Es muy ambicioso y tuvo algunos conflictos con otras personas, sobre todo en lo referente a la construcción y compra de nuevos buques. Por alguna razón, simplemente no se llevaba bien con ellos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en comparecencia frente a los medios.

Trump, que ha insistido en que el ya exsecretario de la Marina "es un tipo excelente", ha afirmado que "se habrían llevado de maravilla", pese a no haber "tratado mucho con él en realidad". "Considero que hizo un muy buen trabajo", ha agregado. Con todo, ha subrayado que "hay que llevarse bien, sobre todo en el Ejército", y Phelan caía bien a "alguna gente", pero no a otra.

El magnate republicano se ha pronunciado de este modo unas horas después de publicar un mensaje en redes en el que, contrariamente a lo manifestado ante los medios, ha asegurado que Phelan "es un viejo amigo", además de "un empresario de gran éxito que ha realizado un trabajo excepcional" en la Marina durante el último año.

"John Phelan es inteligente, tenaz y respetado por todos, y aunque ha decidido dejar su cargo de secretario de la Marina, aprecio enormemente el trabajo que ha realizado y, sin duda, me gustaría que volviera a formar parte de la Administración Trump en algún momento en el futuro", ha expresado el mandatario.

Asimismo, ha agradecido a Phelan que ayudase a su Administración a "reconstruir la Armada", alegando que bajo el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden, esta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses estaba "mermada y prácticamente abandonada", pero ahora es la "más fuerte del mundo", ha defendido.