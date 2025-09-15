Trump amenaza con declarar la "emergencia nacional" en Washington en plena crisis por su política migratoria

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con declarar la "emergencia nacional" en Washington, la capital del país, ante el aumento de la tensión por la aplicación de las políticas migratorias de la Administración, unas medidas a la que se ha opuesto la alcaldesa, Muriel Bowser.

Sus comentarios llegan poco después de que miles de personas hayan salido a la calle para protestar en la ciudad por el despliegue de la Guardia Nacional para "restablecer el orden y la seguridad" en la ciudad, una medida que ha sido duramente rechaza por las autoridades locales.

La propia Bowser ha asegurado que los agentes de la Policía de Washington "no colaborarán" con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encargados de la detención de cientos de migrantes que carecen de documentación.

Ahora, Trump ha amenazado con sortear la autoridad local y colocar la ciudad bajo sus propias órdenes a medida que unos 2.000 efectivos siguen patrullando la ciudad. "El Gobierno federal intercedió en lo que era un auténtico caos criminal en Washington, nuestra capital nacional. Gracias a esto, ha pasado de ser uno de los sitios más peligrosos del país, e incluso del mundo, a uno de los más seguros en tan solo semanas", ha aseverado.

"La ciudad está en auge, con los restaurantes y las tiendas a rebosar por primera vez en décadas, y sin crimen. Ha sido bonito verlo, pero ahora, con la presión ejercida por la alcaldesa Muriel Bowser y los demócratas de la izquierda radical, se nos ha notificado que el Departamento de la Policía Metropolitana no va a cooperar con el ICE para lograr la retirada de los extranjeros ilegales", ha lamentado en un mensaje difundido a través de Truth Social.

En este sentido, ha aseverado que "si esto sucede, el crimen volverá". "A toda la gente y a los empresarios de Washington les digo: no os preocupéis, estoy con vosotros, y no dejaré que esto pase. Declararé la emergencia nacional y federalizaré la ciudad si es necesario", ha apuntado.