Trump anuncia un arancel del 25 por ciento contra cualquier país que haga negocios con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con Irán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América", ha publicado Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

"Esta orden es definitiva y concluyente. Gracias por su atención a esta cuestión", ha remachado Trump en su mensaje.

Trump ha manifestado en los últimos días su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes y que según grupos de Derechos Humanos habrían costado ya la vida a más de 600 personas.