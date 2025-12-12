Trump anuncia el comienzo de su programa para comprar permisos de residencia en EEUU por un millón de dólares

La tarjeta dorada de la migración de Donald Trump - CASA BLANCA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el comienzo de su programa de compra de permisos de residencia en el país norteamericano a cambio de una contribución de un millón de dólares (unos 851.910 euros); su iniciativa de "tarjetas doradas".

La Casa Blanca explica que, a cambio de esta cantidad, más otros 15.000 dólares (alrededor de 12.780 euros) en gastos de tramitación para el Departamento de Seguridad Interior, los solicitantes entrarán en un proceso "acelerado" para recibir la residencia "en tiempo récord".

En el momento del anuncio inicial de la iniciativa, en febrero de este año, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la llamada "tarjeta dorada" funcionaría como sustituto del llamado visado EB-5 reservado a inversores extranjeros.

"La tarjeta dorada Trump del Gobierno de Estados Unidos ya está aquí", ha anunciado el presidente en su plataforma Truth Social, "un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas".

La página web para que los solicitantes comiencen el procedimiento estará operativa desde las 17.00 horas (hora en España peninsular y Baleares), ha manifestado el mandatario norteamericano en su cuenta.

Asimismo, Trump también ha anunciado los preparativos para presentar la llamada "tarjeta platino" que concederá a sus poseedores, a cambio de una "contribución" de cinco millones, "la posibilidad de pasarse hasta 270 días en los Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses".