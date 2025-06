El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Carlos Barria - Pool via CNP

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha abogado este domingo por un "cambio de régimen" en Irán para lograr "hacer Irán grande otra vez" apenas unas horas después del bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

"No es políticamente correcto utilizar la expresión 'cambio de régimen', pero si el régimen iraní actual no es capaz de 'hacer Irán grande otra vez', ¿por qué no debería de haber un cambio de régimen? MIGA!!!", ha afirmado Trump en su red social, Truth Social, parafraseando su lema de campaña electoral, "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez".

Trump ha puesto en valor los bombardeos y ha resaltado que "el daño a las instalaciones nucleares de Irán dicen que ha sido 'monumental'". "Los impactos han sido potentes y precisos. Gran habilidad demostrada por nuestros soldados. ¡Gracias!", ha añadido.

El propio Trump ha confirmado que los aviones B-2 que han bombardeado las instalaciones nucleares iraníes han regresado ya a su base en Misuri. "Los grandiosos pilotos de B-2 acaban de aterrizar sanos y salvos en Misuri. Gracias por un trabajo bien hecho!!!", les ha felicitado.