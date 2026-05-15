Trump apunta a septiembre de 2028 para inaugurar el salón de baile de la Casa Blanca

Archivo - Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que el salón de baile de la Casa Blanca impulsado por él mismo y cuya construcción ronda los 400 millones de dólares, será inaugurado en septiembre de 2028.

"¡China tiene un salón de baile, y Estados Unidos también debería tenerlo! Está en construcción, adelantado con respecto al calendario previsto, y será la mejor instalación de este tipo en todo Estados Unidos. La inauguración está prevista para septiembre de 2028", ha señalado en sus redes sociales, donde ha agradecido "el apoyo recibido" para ponerlo en marcha.

El inquilino de la Casa Blanca ha acompañado el mensaje con una imagen paseando por Pekín junto a su homólogo chino, Xi Jinping. "El hombre con el que camino es el presidente Xi, de China, uno de los grandes líderes mundiales", ha explicado en la publicación, tras una visita oficial al gigante asiático.

El mandatario ha anunciado en otra publicación en sus redes sociales "la ubicación del Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses", en 'West Potomac Park', "un terreno totalmente desierto en una zona inmobiliaria privilegiada frente al agua, a orillas de nuestro imponente río Potomac".

"Cuando esté terminado, el 'West Potomac Park' será una obra maestra de talla mundial con un elegante paisajismo y adornado con hermosas estatuas, y será otro de mis grandes proyectos para hacer de Washington la capital más segura y hermosa del mundo", ha asegurado.

El Jardín contará con 250 estatuas de tamaño natural que honrarían a una amplia gama de figuras estadounidenses, entre ellas Kobe Bryant, Amelia Earhart, Abraham Lincoln, Muhammad Ali y Sally Ride, entre otros. Trump ha señalado que las estatuas honrarán a "ilustres padres fundadores, guerreros militares, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles, atletas de talla mundial, artistas, figuras del mundo del espectáculo y mucho más".

"El pueblo de Estados Unidos (¡y del mundo!) vendrá aquí para aprender e inspirarse en los 'grandes'. ¡El Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses es un proyecto más que estamos llevando a cabo para honrar el 250º aniversario de la nación más grande de la Tierra, Estados Unidos de América!", ha destacado.