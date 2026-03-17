Trump apunta que su viaje a China para reunirse con Xi será en "en cinco o seis semanas"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en su última cita en Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado que su viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping será en un plazo de "cinco o seis semanas", después de pedir aplazar la visita por la marcha de la guerra en Irán.

"Estábamos reprogramando la reunión y parece que se llevará a cabo en unas cinco semanas. Estamos trabajando con China; ellos estuvieron de acuerdo", ha indicado el dirigente norteamericano en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

Trump ha insistido en que espera "con ansias" la cita con el mandatario chino y que este sentimiento es mutuo de lado de Pekín. "Él espera vernos, creo, y yo realmente espero verlo. Tenemos una buena relación con China", ha destacado.

"Lo estamos organizando en unas cinco o seis semanas", ha zanjado sin concretar más la fecha en la que viajará a Pekín, después de postergar la visita prevista para la primera semana de abril debido al conflicto bélico en Irán, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en la que precisamente Pekín viene insistiendo en un alto el fuego.