Trump asegura que Cuba se está "acercando" a Estados Unidos "después de muchas décadas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que después de "muchas décadas" Cuba "se está acercando" hacia Estados Unidos, apenas un mes después del último paquete de sanciones impuesto por el Tesoro estadounidense contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y otras personas como su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de Washington contra las autoridades habaneras y del bloqueo al Estado caribeño.

"Hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nosotros", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca durante un acto celebrado en Dakota del Norte, sin dar más detalles al respecto.

Horas antes, Díaz-Canel ha lamentado que "el bloqueo" de Estados Unidos contra la isla "ha escalado a niveles insostenibles para provocar un estallido social", por lo que ha reiterado la importancia de la sesión solicitada en la víspera a la Asamblea General de Naciones Unidas en aras de abordar el referido bloqueo.

Bautizado como 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba', el referido espacio será celebrado el próximo 7 de julio, según precisó el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y refleja la agenda de la Asamblea General.

El objeto de la misma será, según sostuvo el día anterior Rodríguez, denunciar "acciones agresivas" adoptadas por Washington contra La Habana, como la "amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo".

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el jefe del Ejecutivo caribeño anunció un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de la economía de mercado de China y Vietnam con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas de la Administración Trump.

A ese respecto, esta misma semana Díaz-Canel ha recalcado que esas medidas persiguen "ante todo" el propósito de "salvar la revolución". "Estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo", reflexionó el mandatario enun comunicado recogido por la Presidencia cubana.

En esa línea, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, indicó este martes que "en los próximos días" serán implementadas acciones concernientes a aprobar "nuevas facultades a la empresa estatal socialista o descentralizar al sistema empresarial la posibilidad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas".

También hizo referencia a la posibilidad de "redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial; facultar a los Gobiernos provinciales y a los Consejos de la Administración para crear, fusionar, extinguir y liquidar empresas estatales locales; flexibilizar la aprobación y el destino de las utilidades después de impuestos, y descentralizar al sistema empresarial estatal las facultades de aprobación de la escala salarial, entre otros".