Trump asegura que se están negociando los "últimos detalles" del acuerdo con Irán, que se anunciará "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Memorándum de Entendimiento con Irán está negociado "en gran parte" y que solo restan los "últimos detalles" para concretar el pacto, que será anunciado formalmente "pronto".

"Se ha negociado gran parte de un acuerdo, a falta de la finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios países más", ha explicado Trump en redes sociales. Este Memorándum de Entendimiento es el "preludio de la paz", ha indicado.

Trump ha explicado que "ahora mismo se están tratando los últimos apectos y detalles del acuerdo y se anunciarán pronto". "Entre otras cuestiones, el acuerdo incluye la apertura del estrecho de Ormuz", ha relatado.

El mensaje destaca además que el propio Trump ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La llamada "ha ido también muy bien", ha resaltado.