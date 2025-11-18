Trump asegura que firmaría la ley para publicar los archivos de Epstein

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que firmaría la propuesta de ley que llegase a sus manos con la desclasificación de los archivos del fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.

"Seguro, lo haría", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios de comunicación, respondiendo así a la pregunta de si firmaría una ley para publicar los citados archivos, de superar ésta sendas votaciones en el Senado y la Cámara de Representantes.

Trump ha confirmado de este modo su cambio de postura anunciado en la víspera, cuando pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen la medida asegurando que en su partido no tienen "nada que ocultar". Este anuncio contrasta con su resistencia a la difusión de los citados archivos durante todo su segundo mandato pese a hacer de éste uno de sus grandes argumentos en campaña.

Con todo, sí ha mantenido el sentido de sus declaraciones de los últimos meses al atribuir la insistencia del Partido Demócrata con este asunto a una estrategia destinada a ignorar lo que Trump considera éxitos de su Administración. "Odio ver que eso (los archivos de Epstein) distraiga", ha subrayado al ser preguntado por la cuestión. "Nosotros no tenemos nada que ver con Epstein, los demócratas sí", ha afirmado.

Estas declaraciones han llegado menos de 24 horas después de que pidiera a los republicanos que avanzaran con esta legislación en la Cámara Baja, aseverando que "es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano". En el anuncio, lamentó que "algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados".

El pasado miércoles, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicó tres correspondencias de correos electrónicos de Epstein con su expareja, Ghislaine Maxwell --condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales--, y el columnista y escritor Michael Wolff. En ellos, afirma que Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores.