Trump asegura que por el momento no reconocerá a Somalilandia, pero que estudiará el asunto

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en una dubitativa declaración que no se sumará al reconocimiento de la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia realizado este viernes por Israel; sin embargo, se ha mostrado abierto a estudiar la propuesta.

Al ser preguntado por el asunto en una entrevista en el diario 'New York Post', el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido: "Simplemente digan: 'No, coma, no en este...'", para rápidamente matizar sus palabras e indicar: "Simplemente digan: 'No'".

El mandatario estadounidense ha calificado de "poca cosa" la posible oferta de Somalilandia de entregar a los estadounidenses un puerto militar en sus costas. Además, se ha referido al asunto sobre la región separatista preguntando si "alguien sabe realmente qué es Somalilandia".

Aún así, el presidente de Estados Unidos no se ha cerrado a reconocer en otro momento al territorio y se ha emplazado a estudiar la cuestión. "Lo estudiaremos. Estudio mucho y siempre tomo buenas decisiones, que resultan acertadas", ha aseverado.

Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente Donald Trump.

Las autoridades de Somalia y varios de sus aliados --Egipto, Turquía, Yibuti o Arabia Saudí--, así como la Liga Árabe y la Unión Africana, han condenado enérgicamente el anuncio y han respaldado a Somalia en lo que ha sido considerado un ataque contra la soberanía del país africano.

Trump retiró en noviembre el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los inmigrantes somalíes del estado de Minnesota y ha proferido graves insultos contra el estado de Somalia y sus ciudadanos, sobre todo migrantes asentados en el país norteamericano, sosteniendo que "obtienen miles de millones de dólares cada año en Minnesotta" y "no contribuyen nada".

"Algunos dicen que no es políticamente correcto, pero no me importa. Su país no es bueno por una razón. Su país apesta. Puedo decirlo también de otros países", declaró en diciembre.

Las autoridades de Somalia respondieron que "no es algo que consideremos que merezca la pena ser considerado" al ser una actitud repetida por Trump con otros países también africanos como Nigeria y Sudáfrica, asegurando que "es más fácil" ignorar al mandatario que "responder o buscar un significado a sus declaraciones".