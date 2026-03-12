Trump asegura que la selección iraní es bienvenida en EEUU para el Mundial pero no ve "apropiada" su presencia

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un encuentro en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Ron Sachs - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la selección de fútbol de Irán es bienvenida en Estados Unidos para el Mundial que se celebrará este verano en su país, junto a México y Canadá, pero ha expresado sus dudas sobre que sea "apropiado" que la delegación de la República Islámica acuda.

"Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", ha expresado Trump a través de un mensaje en redes sociales sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo, país con el que Estados Unidos está actualmente inmerso en un conflicto.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurase que el inquilino de la Casa Blanca la había confirmado que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en la competición que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

La participación de la selección iraní en la fase final se ha puesto en duda después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra su país el pasado 28 de febrero, un conflicto que ha arrastrado a otros países de la zona por los ataques de Irán a bases militares estadounidenses en la región.

Este miércoles el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descarto que la selección masculina participe en la Copa del Mundo debido a la actual situación de guerra. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho meses", señaló el titular de Deportes.

Irán tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos en los Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle, y podría incluso enfrentarse al combinado estadounidense en los octavos de final si ambos equipos terminan segundos en sus respectivos grupos.