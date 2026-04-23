Trump atribuye el retraso de las negociacione con Irán a la falta de un único liderazgo iraní

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Heuer - Pool via CNP

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que su Administración desconoce quién es el líder de Irán, lo que estaría retrasando las negociaciones para poner fin al conflicto, después de que el jefe de la Casa Blanca decidiera extender la tregua temporal esta semana alegando que daba tiempo así a Teherán a presentar una propuesta unificada.

"Lo están retrasando porque no sabemos con quién negociar", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, asegurando que la guerra terminará "en poco tiempo".

El mandatario ha afirmado que las autoridades iraníes sí "saben quién es el líder" en Estados Unidos, lo que no ocurre en sentido contrario. "Nosotros no sabemos quién es el líder de Irán", ha apuntado, reiterando su mensaje esta semana de que el "régimen" iraní está sumamente dividido y fragmentado.

"Recuerden el cambio de régimen", ha dicho, en alusión a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el 28 de febrero en la que murieron el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como a ataques posteriores que han acabado con varios altos cargos del país asiático. "Jamenei se fue. Se fue, y todo su equipo también. Luego llegó un segundo grupo. Todos se fueron. Y ahora tenemos al tercer grupo, y están un poco preocupados por desaparecer también", ha asegurado.

Preguntado por un plazo límite para el alto el fuego con Irán, el presidente estadounidense se ha negado a precisar una fecha. "No me presionen", ha reclamado a los periodistas presentes. "No quiero precipitarme (...) Quiero conseguir el mejor acuerdo posible. Podría cerrar un trato ahora mismo... pero no quiero hacerlo. Quiero que sea para siempre", ha asegurado.

En todo caso, ha vuelto a defender que su decisión de extender la suspensión de ataques se debe a una petición externa: "(Los) detuvimos la guerra antes de lo previsto porque querían algo de paz", ha afirmado antes de insistir en que Teherán "quiere llegar a un acuerdo" con Washington.

"Hemos estado hablando con ellos, pero ni siquiera saben quién dirige el país. Están sumidos en el caos, en el caos, así que pensamos darles una oportunidad para que resolvieran parte de su situación", ha reiterado.

Interrogado por el uso de armas nucleares, el presidente ha rechazado esta opción: "¿Por qué iba a usar un arma nuclear cuando ya los hemos diezmado por completo, de forma muy convencional, sin ella? No, no la usaría. Nadie debería tener permitido usar un arma nuclear jamás".