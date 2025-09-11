Trump, tras la condena a Bolsonaro por golpe de Estado: "Me ha parecido muy sorprendente"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, recibiendo al entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro - CONTACTO - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado "sorprendido" de que el Tribunal Supremo de Brasil haya decidido este jueves por mayoría condenar al expresidente de brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

"He visto el juicio. Conozco (a Bolsonaro) bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera", ha declarado ante los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Nueva York.

Trump ha comparado el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadounidense: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre", ha agregado.

Bolsonaro se ha convertido este jueves en el primer expresidente de Brasil en ser condenado por intento de golpe de Estado, en relación con una trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el Tribunal Supremo ha condenado a otros siete acusados que también forman parte del núcleo central de la citada trama. Ahora, el alto tribunal entra en la fase para determinar las sentencias de cada uno de ellos.