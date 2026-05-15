Trump confirma que habló con Xi sobre la venta de armas a Taiwán y descarta una guerra

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Chris Jackson/PA Wire/dpa

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que habló con su homólogo de China, Xi Jinping, sobre la posible venta de armas a Taiwán, muy criticada por Pekín, y ha descartado la posibilidad de un conflicto por el control de la isla, tras una visita de tres días al gigante asiático.

"Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, desde donde ha ensalzado su "muy buen entendimiento" con Xi y ha resaltado que aún no ha adoptado una decisión sobre la citada venta de armas a Taiwán, un tema que fue tratado durante su desplazamiento a Pekín.

Así, ha subrayado que "no alcanzó ningún compromiso" sobre este asunto y ha adelantado que tomará "próximamente" una decisión al respecto, antes de ahondar en que "no cree" que en estos momentos exista un riesgo de conflicto en torno a la isla. "Creo que estaremos bien", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha esgrimido que Xi "no quiere ver una guerra" ni "un movimiento de independencia" en Taiwán, al tiempo que ha declinado comentar si Washington defendería a Taiwán en caso de conflicto. "Eso es algo que solo sabe una persona: yo", ha dicho el mandatario, que ha desvelado que esta pregunta se la ha formulado el propio Xi. "Me lo ha preguntado y le he dicho que no hablo de eso", ha apostillado.