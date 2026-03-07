Trump confirma el reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras la restauración de las relaciones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su reconocimiento del Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamérica en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico.

Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolanao "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".

"Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras", en referencia a las antiguas autoridades lideradas por el ahora detenido presidente Nicolás Maduro.

De hecho, este mismo jueves, Rodríguez reiteraba la voluntad de su Ejecutivo para construir una agenda de trabajo conjunta con la Casa Blanca, durante un acto en el que ha estado acompañada del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y en el que se ha formalizado un acuerdo entre la petrolera Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

"Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional", ha asegurado la que fuera 'número dos' de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York desde que fuese capturado a principios de enero en el ataque de Estados Unidos contra Caracas que dejó un centenar de muertos.