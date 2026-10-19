Trump cree que "otra persona" y no Zelenski debería negociar en nombre de Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump (archivo) - Ron Sachs/Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press
MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha abogado porque sea "otra persona" y no él quien negocie en nombre de Ucrania, después de que la semana pasada el propio Trump pidiera "un nuevo presidente" para el país europeo.
"Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa estadounidense. "Es la hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania", ha añadido en declaraciones posteriores también desde la Casa Blanca.
Trump considera que "Zelenski no está ayudando mucho". "Creo que no quiere pararla, pero no quiero ver a gente muriendo", ha afirmado en referencia a la guerra con Rusia.
"Le hemos dado mucho a Ucrania. Ellos no nos han dado nada. Zelenski debería haber zanjado esta guerra con un acuerdo hace mucho tiempo. Si me hubiera escuchado, habría conseguido un acuerdo mucho mejor, hace mucho tiempo y tendría a un millón de personas más vivas", ha añadido.
También ha sido interrogado por las acusaciones de Kiev sobre la interrupción del servicio de internet de Starlink en vehículos a altas velocidades y sobre quién lo ha decidido. "No sé quién ha sido, pero me gustaría saberlo", ha apuntado.
En cuanto al presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, ha destacado que no están apoyando a Irán "todo lo que podrían". "Si Putin y Xi quieren una reunión trilateral en China yo estaría dispuesto", ha planteado.