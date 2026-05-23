Trump cree que la situación con Irán está "al 50%" entre un acuerdo y nuevos bombardeos de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista publicada este sábado que las opciones están al 50-50% entre un acuerdo con Irán y la reanudación de los ataques norteamericanos contra el país.

Trump ha explicado en declaraciones al portal estadounidense Axios que se reunirá este mismo sábado con los negociadores de su país --Steve Witkoff and Jared Kushner-- para tratar la última propuesta de Irán y decidirá ya el domingo si se reanudan o no los ataques. Considera así que podría haber un "buen" acuerdo o, por contra, "mandarlos al cielo de un bombazo", ha apuntado.

"Creo que pasará una de estas dos cosas: o los golpearé aún más fuerte de lo que hayan sido golpeados jamás o firmaremos un acuerdo que sea bueno", ha planteado.

Trump ha explicado que "hay quien prefiere un acuerdo y otros, reanudar la guerra", pero ha descartado que el primer ministro israelí esté "preocupado" por un acuerdo desfavorable. Además ha insistido en que Irán no debe tener armas nucleares y tendrá que entregar el uranio enriquecido que ya tiene, mientras que el estrecho de Ormuz quedará totalmente abierto "sin peajes".

También está previsto que aborde la situación con los dirigentes de los países árabes aliados de Washington, incluido Egipto, e igualmente con Pakistán o Turquía.

Este sábado una de las figuras clave de la negociación, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, ha estado en Teherán para intentar lograr un acuerdo.