Trump declara el fentanilo "arma de destrucción masiva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha designado este lunes la droga fentanilo como "arma de destrucción masiva" mediante una orden ejecutiva en medio de la campaña militar en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado la vida de más de 70 presuntos narcotraficantes.

"Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo, así que vamos a clasificar formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según la orden ejecutiva firmada por Trump "el fentanilo ilícito está más cerca de ser un arma química que una droga". "Dos miligramos, una cantidad casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal, es una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis de fentanilo", ha añadido.

Por el momento la Administración no ha explicado que repercusiones legales tendrá la clasificación de esta droga como arma de destrucción masiva, una expresión reservada hasta ahora a armas "radiológicas, químicas, biológicas o de otro tipo destinadas a hacer daño a un gran número de personas". El fentanilo ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos solo en 2024, según estadísticas oficiales.

Durante el acto, Trump ha aprovechado además para condecorar a miembros de las fuerzas de seguridad que han trabajado en el plan para cerrar la frontera con México a la entrada de inmigrantes.

Ya en febrero Trump designo a algunos cárteles del narcotráfico como "organizaciones terroristas extranjeras", una decisión que serviría para justificar el uso de fuerza letal contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.