Trump desclasifica una remesa de documentos sobre OVNIs y otros objetos no identificados

Objeto volador no identificado sobre Japón en el año 2024 (imagen de archivo) - DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes el comienzo de un proceso para desclasificar remesas de documentos sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) así como cualquier otro tipo de información pertinente a la posibilidad de vida extraterrestre, una cuestión "tan enormemente compleja como extremadamente interesante", en palabras del mandatario.

El Departamento de Defensa ha abierto una página web (war.gov/UFO) donde el público puede estudiar ya los primeros 162 archivos relativos a estos incidentes. Una tarea, según el departamento dirigido por Pete Hegseth, "sin precedentes e histórica" que ha necesitado de la coordinación de "decenas de agencias" para examinar "decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado".

"Dada la magnitud de esta tarea", el Departamento de Defensa "irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas".

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", ha manifestado Hegseth antes de aplaudir, con esta decisión, "el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes".