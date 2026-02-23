Trump desmiente las supuestas dudas del jefe del Estado Mayor Conjunto sobre un ataque a Irán

Archivo - Donald Trump y Daniel Caine - Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha desmentido las informaciones "falsas" de medios de comunicación estadounidenses que atribuyen al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Daniel Caine, dudas sobre un posible ataque militar sobre Irán.

"No ha hablado de no hacer lo de Irán y tampoco sobre ataques limitados de los que se ha informado falsamente y que he estado leyendo", ha afirmado Trump en redes sociales.

"El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, su opinión es que se ganará fácilmente", ha añadido el dirigente estadounidense.

Trump responde así a las noticias sobre que Caine "está en contra de que vayamos a la guerra con Irán". "Es 100 por cien incorrecta", ha subrayado antes de recordar que Caine estaba al mando de la Operación Martillo de Medianoche, en la que los bombarderos B-2 "hicieron añicos" las instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio.

Varios medios estadounidenses han recogido citando fuentes conocedoras de la situación que Caine ha advertido a Trump de que el ataque contra Irán conlleva graves riesgos, en particular por un posible estancamiento en un conflicto prolongado y de que haya víctimas estadounidenses.

"Caine es un gran luchador y representa al ejército más poderoso del mundo (...). Solo sabe una cosa. Cómo ganar y, si se le ordena, estará al mando", ha subrayado Trump.

El dirigente estadounidense ha recordado que es él quien "toma la decisión". "Preferiría llegar a un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo conseguimos, será un día muy mayo para ese país y, muy tristemente, para su gentee porque son grandes y estupendos y no debería sucederles nada así", ha remachado.