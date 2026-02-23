EEUU evacua al "personal no esencial" de su Embajada en Líbano debido al "contexto de seguridad" en Oriente Próximo

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado la evacuación de su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en Oriente Próximo ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

"El Departamento de Estado ha ordenado la salida del personal no esencial estadounidense y sus familiares de la Embajada de Estados Unidos en Beirut", ha indicado un portavoz del organismo en declaraciones concedidas a Europa Press. "Evaluamos continuamente el contexto de seguridad y, a partir de nuestra última revisión, hemos considerado prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", ha explicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Embajada en Líbano "sigue operativa", dado que cuenta con "el personal fundamental" para llevar a cabo las funciones principales. "Se trata de una medida temporal destinada a garantizar la seguridad de nuestro personal mientras mantenemos nuestra capacidad para operar y dar asistencia a los ciudadanos estadounidenses", ha zanjado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un posible "ataque limitado" a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones, tras lo que el Gobierno iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de este tipo sería "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de sus fuerzas.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.