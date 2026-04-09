Trump dice que el armamento y personal militar de EEUU "permanecerá" en Irán y alrededores hasta que se cumpla el pacto

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - -/US President Donald Trump offi / DPA - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que "todo" el armamento y personal militar estadounidense que sea necesario para la "persecución y destrucción letales" de un "enemigo considerablemente debilitado" permanecerá "en sus posiciones", tanto en Irán "como en sus alrededores", hasta que se cumpla "íntegramente" el "acuerdo real alcanzado".

"Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución y destrucción letales de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerán en sus posiciones, tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado", ha explicado Trump en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Seguidamente, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido que "si por cualquier motivo no fuera así", algo que ha calificado de "muy improbable", entonces "comenzará el tiroteo a mayor escala", siendo este "mejor y con mucha más fuerza de lo que nadie haya visto jamás".

En esa misma línea, tras anotar que el "gran" Ejército estadounidense "se está reabasteciendo y descansando" mientras espera "su próxima conquista", el magnate republicano ha remarcado que "no habrá armas nucleares" en Irán y que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra el país asiático, "estará abierto y será seguro".

Estas declaraciones llegan un día después de que el jefe de la Casa Blanca anunciara un alto el fuego de dos semanas con Teherán, cese de hostilidades que, según han defendido Washington e Israel, no incluye a Líbano, mientras que la propia Administración paquistaní, mediadora en las negociaciones, aseguró que sí.

Ese mismo acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán viene de la mano del anuncio de Teherán de permitir por el estratégico estrecho de Ormuz el paso "seguro" pero condicionado a que previamente esté coordinado con las Fuerzas Armadas iraníes.

Por el momento, se desconoce la situación real del tránsito por el enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán. No obstante, la Guardia Revolucionaria Iraní ha instado a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso.