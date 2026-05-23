Trump discute con el emir de Qatar la situación de las negociaciones con Irán para acabar con la guerra

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, y el emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, en la base aérea de Al Udeid (Qatar), a 15 de mayo de 2025 - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre la situación actual de las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, según ha informado el Gobierno qatarí este sábado, día en el que su ministro de Exteriores, Mohamed bin Abdulrraman Al Thani, ha realizado a este respecto una llamada a su homólogo iraní, Abbas Araqchi.

Estas conversaciones ocurren dentro de un relativo impulso diplomático estas últimas horas con la llegada a Irán del jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una de las figuras más importantes de las, por ahora, atascadas conversaciones, para reunirse con la cúpula iraní.

Según un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias de Qatar, QNA, Trump y el emir "han repasado los últimos acontecimientos en la región, en particular los esfuerzos regionales e internacionales destinados a consolidar la calma y reducir la escalada".

Entre ellos, destaca la nota, "se encuentran los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán, con el fin de evitar una mayor tensión en la región y preservar la paz y la seguridad internacionales" y a los que tanto Trump como el emir han declarado todo su apoyo.

El bloqueo actual del estrecho de Ormuz y las estrategias para "garantizar el buen funcionamiento de las cadenas mundiales de suministro y energía" también han ocupado parte de la conversación entre los líderes estadounidense y qatarí.

Qatar, concluye la declaración, "aboga por priorizar las soluciones pacíficas y apoyar todas las iniciativas destinadas a contener la crisis mediante el diálogo y la diplomacia, de manera que se fomente la estabilidad y se sirvan los intereses de los pueblos de la región y del mundo".