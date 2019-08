Trump entra en el debate interno en Reino Unido: "Será difícil una moción de censura contra Johnson"

Actualizado 28/08/2019 18:06:08 CET

Donald Trump y Boris Johnson - Shealah Craighead

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha entrado en el debate interno que se ha abierto en Reino Unido después de que el primer ministro, Boris Johnson, haya pedido suspender el Parlamento hasta octubre en una medida criticada por la oposición que cree que con ello busca impedir que obstaculicen un Brexit sin acuerdo.

"Sería muy duro para Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, buscar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Boris Johnson, especialmente a la luz del hecho de que Boris es exactamente lo que Reino Unido estaba buscando y demostrará ser 'magnífico'", ha escrito en su Twitter.

Corbyn le ha respondido también por Twitter para apuntar que Johnson es "exactatamente" lo que busca Trump, "un primer ministro obedientre que entregue los servicios y protecciones públicos a corporaciones de Estados Unidos en un acuerdo de libre comercio".

No es la primera vez que Trump se deshace en elogios hacia Johnson, con quien mantuvo su primer encuentro el pasado fin de semana en los márgenes de la cumbre del G7. "Sinceramente creo que Boris Johnson será un gran primer ministro", dijo el presidente. "Llevo esperando unos seis años a que fuera primer ministro. Le he dicho '¿por qué has tardado tanto?'", añadió.