Trump escenifica la paz con Musk antes de las 'midterms' y le entrega la Medalla Nacional de las Ciencias

Donald Trump y Elon Musk, durante un encuentro el 29 de septiembre en la Casa Blanca - Tierney L. Cross - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entregado este jueves al magnate y fundador de SpaceX, Elon Musk, la Medalla Nacional de las Ciencias, en una ceremonia en la que ambos han exhibido cierto acercamiento tras el deterioro de su relación por serias discrepancias sobre las políticas fiscales y de gasto de la Casa Blanca.

De la noche a la mañana, Musk, designado por Trump para dirigir un "departamento de eficiencia" orientado al recorte de gastos dentro de la Administración, acabó fuera del equipo de asesores del mandatario, a los pocos días de denunciar la llamada "Gran y Hermosa ley" fiscal de Trump como una "abominación" que atentaba contra todos sus esfuerzos.

Musk, desairado, incluso llegó a anunciar su intención de lanzar su propio partido político para arrebatar votos a los republicanos. El magnate acabó renunciando a su idea en noviembre del año pasado. A finales de septiembre de este año, los dos hombres aparecieron juntos durante una cumbre sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca.

La rivalidad ha terminado de momento ante las cámaras este jueves, cuando Trump ha entregado al que también ha sido uno de los grandes mecenas de su campaña política la Medalla Nacional de las Ciencias, galardón que también han recibido entre otros el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y la presidenta de AMD, Lisa Su.

El gran protagonista ha sido no obstante Musk, el hombre más rico del mundo. "Un titán industrial, un ingeniero brillante y uno de los mayores fundadores de tecnología que hayan existido", ha celebrado Trump durante la ceremonia. "Su nombre es Elon Musk. Francamente, no hay nadie como él. Estamos muy orgullosos de ti. Tesoro nacional", ha añadido sobre Musk, a quien ha descrito como su "amigo" y "un tipo muy, muy especial".

Trump, cabe recordar, está necesitado de fondos para financiar la dura batalla electoral que le espera el 3 de noviembre en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Las encuestas pronostican que los demócratas podrían dar la vuelta a la Cámara de Representantes y hacerse con el control de la cámara baja del Congreso, algo anticipado por el presidente y el partido Republicano.

Las alarmas han saltado en las últimas encuestas al Senado, que conceden ventajas en las urnas a candidatos demócratas en estados prácticamente impensables para Trump al principio de su mandato.

A ello hay que añadir que Trump ha decidido que no empleará fondos federales para sus anuncios electorales y recurrirá a su propio comité de acción política (PAC) para sufragar los gastos a partir de ahora, con el enorme coste que ello comporta.