Trump espera terminar la guerra en Ucrania "sin pensar" en los misiles Tomahaws

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que preferiría que terminara la guerra entre Rusia y Ucrania sin proporcionar misiles Tomahawk, una de las principales peticiones de Kiev a Washington para llevar a cabo ataques en profundidad en territorio ruso.

"Es uno de los temas que abordaremos. (Pero) esperemos que no los necesiten. Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks. Creo que lo estamos consiguiendo, creo que estamos bastante cerca de lograrlo", ha manifestado en declaraciones a la prensa durante una comida bilateral con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

Así, ha confirmado que uno de los temas de conversación durante su encuentro serán estos misiles de largo alcance: "Preferiríamos que no los necesitaran. Preferiríamos que la guerra terminara, para ser sinceros, porque, como saben, estamos en esto para terminar la guerra", ha insistido durante su intervención.

De hecho, ha reiterado sus reticencias a "agotar" dicho armamento para venderlo a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia. Por su parte, Zelenski ha defendido que pueden intercambiar los misiles estadounidenses por drones ucranianos.

Trump, al ser preguntado sobre si le interesa esta oferta, ha respondido positivamente: "Sí, tenemos muchos drones ahora mismo. Producimos nuestros propios drones, pero también compramos drones de otros y ellos (Ucrania) hacen muy buenos drones".

"Tengo la obligación de asegurarme de que como país estamos completamente abastecidos, porque nunca se sabe qué va a pasar, tanto en tiempos de guerra como de vez. Nunca se sabe qué va a pasar", ha insistido.

El propio Trump aseguró en la víspera que a Putin "no le ha gustado la idea" de que Washington venda estos misiles a Kiev. "Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición?", relató el inquilino de la Casa Blanca, que lamentó que, "a veces, hay que tomárselo con un poco de humor, pero él (Putin) no quiere".

El encuentro de Zelenski y Trump ha venido precedido por una "larga" llamada que mantuvo este último con Putin durante la jornada del jueves y en el que acordaron mantener una reunión bilateral en la capital de Hungría, Budapest, para "poner fin" a la invasión rusa de Ucrania.