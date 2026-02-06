Trump expresa su apoyo a Takaichi de cara a las elecciones del domingo en Japón y da por sentada su victoria

Archivo - Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/Mc3 Jack Barnell/Us Navy

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su apoyo a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y su formación, el Partido Liberal Democrático (PLD) de cara a las elecciones generales previstas para este domingo en el país asiático, al tiempo que ha dado por sentada su victoria.

La primera ministra Takaichi es alguien que merece un reconocimiento poderoso por el trabajo que ha hecho", ha afirmado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales y a pesar de que la mandataria nipona tan solo llevaba tres meses en el cargo antes de convocar estas elecciones anticipadas, con las que espera obtener mayores apoyos en el Parlamento.

"Estoy deseado recibir a la primera ministra en la Casa Blanca el próximo 19 de marzo. En mi visita a Japón, yo, y todos mis representantes, se sintieron muy impresionados con ella. Aparte de en cuestiones de Seguridad Nacional, Estados Unidos y Japón han trabajado conjuntamente para lograr un significativo acuerdo comercial, uno que beneficie a los dos países", ha indicado.

Además, el mandatario estadounidense ha apuntado a que estas elecciones son "muy imoprtantes para el futuro de Japón" y ha manifestado que, "como presidente de Estados Unidos, "es un honor ofrecerle todo el respaldo posible", también a la "coalición que representa". "No va a defraudar al pueblo de Japón. Buena suerte en tu gran día de elecciones el domingo", ha zanjado.

De momento, el partido de Takaichi y su aliado, el Partido de la Innovación (JIP), parten como favoritos para los comicios, en los que podrían hacerse con unos 300 escaños --de un total de 465 en la Cámara Baja--, muy por encima de los que tienen actualmente, según los últimos sondeos.