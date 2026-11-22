El presidente estadounidense, Donald Trump - Yuri Gripas-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que se "inclina" por reanudar los bombardeos sobre Irán si finalmente no se logra un acuerdo diplomático para Año Nuevo.

"El presidente ha dicho a Fox News que se inclina por reanudar los ataques contra Irán si tras Año Nuevo no se ha logrado un acuerdo", ha explicado el jefe de corresponsales de la cadena estadounidense, Trey Yingst.

El periodista ha explicado que Trump le ha confirmado que las negociaciones continúan con un formato indirecto, pero los iraníes son "bailarines de claqué profesionales". "No paran de hablar. No hacen más que hablar, pero todo es pura palabrería", ha indicado.

Trump también se ha referido a las informaciones sobre la intención de Irán de poner a prueba el bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico y ha reiterado que hay un bloqueo vigente sobre los puertos iraníes. "Espero que lo hagan. Si intentan atravesar el bloqueo estadounidense acabarán en el fondo del mar, como el resto de la Armada iraní", ha asegurado.