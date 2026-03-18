Trump insinúa que EEUU podría dejar en manos de sus aliados la seguridad en Ormuz tras el fin de la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado este miércoles que Washington podría dejar en manos de sus aliados la situación de seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio internacional, una vez concluya la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, en línea con sus críticas a los países europeos y de la OTAN por su falta de apoyo a los ataques.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabamos' con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejamos a los países que lo usan, nosotros no, ser responsables del llamado estrecho", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Eso pondría en marcha a algunos de nuestros 'aliados' que no responden, ¡y rápidamente!", ha ironizado el inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump acusó el martes a los países de la OTAN de cometer "un error estúpido" al negarse a ayudar a Estados Unidos a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, al tiempo que recalcó que Washington "no necesita ninguna ayuda", después de que sus principales aliados hayan declinado sumarse a operaciones militares en la zona en medio de la ofensiva contra Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.