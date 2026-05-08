Trump insiste en que "los cárteles controlan México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido nuevamente este viernes en que "los cárteles controlan México" después de que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, asegurase que las autoridades latinoamericanas habían logrado reducir significativamente el paso de fentanilo hacia el país vecino.

"Tenemos un problema porque los cárteles controlan México y nadie más; solo ellos lo controlan. Ya hemos perdido 200.000 personas al año por culpa de este veneno que inunda nuestro país", ha señalado el magnate republicano en declaraciones desde la Casa Blanca por el Día de la Madre, en alusión al fentanilo.

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que su administración ha logrado reducir el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, si bien ha asegurado que todavía queda trabajo por hacer por vía terrestre.

Esto se produce después de que Sheinbaum haya respondido este jueves a las amenazas de intervención de su homólogo estadounidense, enumerando las buenos datos contra el narcotráfico, al mismo tiempo que le ha pedido que reconozca que su país tiene "un problema grave" con el consumo de drogas.

Trump ya acusó en la víspera al Gobierno mexicano de no estar haciendo su parte en la lucha contra el narcotráfico. "Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", amenazó el presidente de Estados Unidos, que ha dejado entrever en varias ocasiones más sus deseos de intervenir en territorio mexicano.