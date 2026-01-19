Trump pide el pago de 860 millones de euros para un asiento "permanente" en la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha trasladado a las figuras que serán parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, si quieren ser integrantes "permanentes" del organismo tendrán que pagar una cuota de mil millones de dólares (cerca de 860 millones de euros), una cantidad que sería destinada a financiar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes oficiales estadounidenses han especificado en declaraciones concedidas a Europa Press que "no hay un requisito" para realizar esta contribución para unirse a la Franja de Gaza y han subrayado que el documento fundacional de la junta "simplemente dice que, si se contribuye con mil millones de dólares, se es miembro permanente, en lugar de miembro durante tres años".

Así, han subrayado que "la Junta de Paz tiene un mandato increíble para reconstruir toda Gaza" ya han hecho hincapié en que "los fondos recaudados por la Junta de paz serán usados directamente para acometer estos esfuerzos", ante la profunda crisis humanitaria y los enormes daños sufridos por la infraestructura de la Franja a causa de la ofensiva israelí.

"La Junta de Paz operará como líder sobre el terreno a la hora de garantizar que cada dólar que sea recaudado sea usado directamente para la ejecución de su mandato", han manifestado. "No habrá salarios exorbitantes ni una carga administrativa masiva como la que afecta a muchas otras organizaciones internacionales", han zanjado.

El organismo, cuya creación fue respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2025, ejercerá labores de supervisión y que estará encabezada por Trump, siendo integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

Durante los últimos días han empezado a trascender públicamente los nombres de algunos de sus integrantes, entre los que figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; así como los presidentes de Turquía y Egipto, Recep Tayyip Erdogan y Abdelfatá al Sisi, respectivamente.

Previamente, el propio Trump indicó que también serían parte de la misma el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, o Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional.

Por su parte, el Kremlin ha señalado este mismo lunes que también ha recibido una invitación el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras que la Comisión Europea ha dicho haber sido invitada también, si bien ni Moscú ni Bruselas han confirmado que vayan a ser parte de la iniciativa encabezada por el inquilino de la Casa Blanca.

La creación del organismo es parte de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza tras el conflicto. La aplicación de la primera fase de la misma arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha 465 muertos y 1.287 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.550 muertos y 171.365 heridos.