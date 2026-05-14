Trump prevé "un futuro fantástico" con Pekín en el inicio de su visita a China con decenas de empresarios

Archivo - El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Shen Hong - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha augurado este jueves "un futuro fantástico" para las relaciones de su país con China en un encuentro con su homólogo en el gigante asiático, Xi Jinping --a quien ha descrito como "un gran líder"--, en el que ha asegurado que los "30 mejores" empresarios invitados en su delegación "esperan con interés comerciar y hacer negocios" con Pekín de manera "totalmente recíproca" por su parte.

"Tengo un gran respeto por China (y) el trabajo que has hecho. Eres un gran líder", ha afirmado Trump dirigiéndose a Xi desde el otro lado de una gran mesa donde el inquilino de la Casa Blanca ha considerado "un honor" tanto estar en dicho encuentro como "ser (su) amigo".

Al hilo, ha presentado la reunión como "la cumbre más grande de la historia" y ha aludido a la delegación de empresarios de la que se ha rodeado como "los mejores empresarios (...) del mundo". "Y están aquí hoy para presentar sus respetos a usted y a China, esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte", ha agregado.

Lo ha hecho en un encuentro en el que Xi ha argumentado que los "intereses comunes" de China y Estados Unidos "superan sus diferencias" y que una relación estable entre Pekín y Washington "beneficia" al mundo, según ha recogido de sus declaraciones la agencia china Xinhua.

"Ambas partes deben ser socias, no adversarias, para alcanzar el éxito mutuo", ha defendido, mostrando interés en abordar con Trump "cuestiones importantes" que afectan a los dos países y al mundo, para "navegar" las relaciones bilaterales.