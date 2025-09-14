Trump se proclama "único salvador" frente a la delincuencia

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reivindicado como "único salvador" posible frente al crimen en las principales ciudades del país y ha vuelto a señalar a la ciudad de Memphis, Tennessee, como el siguiente lugar al que enviará a la Guardia Nacional.

"La única razón por la que el crimen es bajo en Memphis es por que el FBI y otras (agencias) del Gobierno federal bajo mi dirección llevan trabajando cinco meses allí frente a unas estadísticas criminales absolutamente terribles, como en Chicago y Los Ángeles", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red Truth Social, de su propiedad.

Ya el viernes Trump anunció que enviaría a la Guardia Nacional, como ya ha hecho en Chicago, Los Ángeles o Washington D.C. "El verdadero trabajo apenas ha comenzado. Es a partir de que anunciamos que VAMOS PARA ALLÁ y cuando lo hacemos, como hemos hecho en la ahora muy segura Washington D.C, comienza el "milagro" de la ausencia de delincuencia", ha argumentado. "¡¡SOLO YO PUEDO SALVARLOS!!", ha remachado.

Todas estas ciudades están gobernadas por alcaldes demócratas, rivales políticos del Partido Republicano que lidera el propio Trump. "Memphis tiene muchos problemas y el alcalde (Paul Young) está contento. Es un alcalde demócrata. El alcalde está contento y el gobernador (Bill Lee, republicano), está contento", dijo Trump el viernes en declaraciones a la cadena Fox News.

El presidente anunció que enviaría "a la Guardia Nacional y a quien haga falta". "De todas formas, también vamos a enviar al Ejército, si es necesario", ha indicado.

El alcalde del condado de Shelby, que incluye a Memphis, Lee Harris (demócrata), advirtió el viernes de que el envío de militares podría causar "confusión y miedo en nuestras comunidades".

"Seamos claros: la decisión del presidente de enviar tropas a Tennesse va a interferir y a tener un efecto de miedo en la capacidad de los habitantes para ejercer libertades fundamentales como la libertad para protestar y la libertad de desplazarse", dijo en X. "Vamos a hacer todo lo esté a nuestro alcance para evitar esta incursión en Tennesse y para proteger los derechos, seguridad y dignidad de todos los vecinos y comunidades", advitió.