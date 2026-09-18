Trump prohíbe la entrada de CNN, MSNOW y Politico a la Casa Blanca

1118442.1.260.149.20260918213947 Archivo - Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que los periodistas de CNN, MSNOW y Politico tienen a partir de ahora prohibida la entrada a la Casa Blanca, una medida que ha tomado acusando a estos medios de publicar "mentiras".

El mandatario ha señalado en sus redes sociales que la decisión, que tiene carácter "inmediato", se produce por su "constante difusión de noticias falsas" de los tres medios.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", ha defendido, avanzando que tomará "medidas" contra otros medios de comunicación que incurran en lo que él llama "noticias falsas".