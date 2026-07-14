Trump quiere que EEUU cobre por la "protección" prestada a Arabia Saudí, EAU, Qatar, Bahréin y Kuwait frente a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios desde el Despacho Oval - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que quiere que su país sea compensado por la "protección" prestada a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait e Israel por la Armada norteamericana en Oriente Próximo, en referencia a sus ataques contra Irán y el recientemente anunciado bloqueo naval a la República Islámica en el estrecho de Ormuz, del que Washington, a través del inquilino de la Casa Blanca, se ha erigido en "guardián" cuando horas antes planteaba un peaje del 20% sobre todas las cargas que transiten por el estratégico paso.

"Sí, quiero una compensación porque estamos protegiendo una zona muy rica del mundo. Estamos gastando dinero, así que lo que hemos hecho es que vamos a ser compensados por esa protección", ha declarado Trump desde el Despacho Oval, donde ha asegurado que las fuerzas estadounidenses están "protegiendo" países a los que está "ayudando".

En concreto, ha nombrado explícitamente a "los cinco países": Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Bahréin y Kuwait, a los que ha enumerado a trompicones antes de apuntar que "hay otros" y que, en conjunto, "les irá muy bien", si bien ninguno de ellos ha solicitado dicha protección en los últimos meses, prefiriendo distanciarse de la campaña militar de la Administración Trump y apoyando en mayor o menor grado iniciativas diplomáticas.

"Creemos que es adecuado", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en cuanto a su planteamiento de recibir un reembolso por tal protección.

A renglón seguido, el magnate republicano ha sumado a Israel a la lista de Estados de la región a los que Washington estaría protegiendo. "Los estamos protegiendo a todos y hemos hecho un trabajo muy eficaz", ha manifestado.

Sin embargo, Trump ha querido aclarar que Estados Unidos "no necesita" a estos países, alegando tener "más petróleo que cualquier otro" y agregando al total de sus reservas las de Venezuela, tras la intervención militar a principios de 2026 en la que el Ejército estadounidense capturó al presidente Nicolás Maduro --actualmente detenido y enjuiciado en Nueva York-- e inició un plan para reavivar la industria petrolera venezolana bajo control de Washington.

"Si añadimos Venezuela, que ha sido increíble, que cuenta con enormes cantidades de petróleo que controlamos (...), tenemos más del 50% del suministro mundial", ha subrayado, antes de reiterar que Washington "no necesita" a sus socios en Oriente Próximo más que "desde el punto de vista de proteger a aliados, etcétera, incluyendo a Israel, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos".

Trump ha defendido de este modo su recrudecida campaña militar contra Irán y ha expandido su planteamiento, anunciado apenas unas horas antes, de que Washington cobre, como "guardián" del estrecho de Ormuz, una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso.