Trump reclama la dimisión del jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU

Publicado 28/03/2019 19:45:40 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este jueves la dimisión del jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, al que ha acusado de "mentir" y "realizar filtraciones".

"El congresista Adam Schiff, que pasó dos años mintiendo y filtrando de forma consciente e ilegal, debe ser forzado a dimitir del Congreso", ha dicho el mandatario en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Las palabras de Trump han llegado después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, desvelara que la investigación de Robert Mueller no ha encontrado pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

En una entrevista concedida al diario 'The Washington Post', Schiff ha insistido en que "sin lugar a dudas hubo una colusión", al tiempo que recalcó que la comisión que encabeza seguirá investigando asuntos de contrainteligencia, según ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Schiff, que no ha sido acusado por las autoridades de mentir ni filtrar información clasificada, no se ha pronunciado por el momento sobre las palabras de Trump.

Trump reaccionó con la confianza de que el Informe Mueller supone su "exculpación completa y absoluta". "Me acaban de informar de que no hubo conspiración con Rusia, la cosa más ridícula que haya escuchado jamás", señaló.

"No ha habido conspiración con Rusia. No ha habido obstrucción y ha sido una exculpación completa y absoluta", afirmó Trump, en declaraciones a la prensa desde West Palm Beach, en Florida, antes de abordar el avión presidencial, el 'Air Force One'.

Mientras, las dos principales voces del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, han subrayado que el informe de Mueller no descarta que Trump haya cometido un delito de obstrucción a la justicia.