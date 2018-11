Trump carga contra Macron: "Hagamos a Francia grande de nuevo"

Actualizado 13/11/2018 14:52:42 CET

WASHINGTON, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado este martes duros dardos contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, cargando contra el plan de creación de un ejército europeo y burlándose de la mala imagen del mandatario galo. "Hagamos a Francia grande de nuevo", ha proclamado.

Trump, que precisamente la semana pasada acudió a París para los actos por el primer centenario del final de la I Guerra Mundial, ha utilizado Twitter para volver a cuestionar que Macron "sugiera crear su propio ejército para proteger a Europa frente a Estados Unidos, China y Rusia".

"Pero fue Alemania (la que atacó) en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le fue eso a Francia?", ha preguntado el mandatario norteamericano, para acto seguido recordar la intervención norteamericana. "¡Paga por la OTAN o no!", ha apostillado Trump, que en numerosas ocasiones ha exigido una mayor contribución económica a sus aliados.

La Administración de Trump ya ha expresado en el pasado sus reservas sobre los planes de la UE para reforzar la defensa europea y su base industrial y tecnológica en aras de lograr la autonomía estratégica de acción, es decir, dejar de depender de Washington.

Para Trump, "el problema es que Emmanuel tiene un nivel de aprobación muy bajo en Francia, del 26 por ciento, y una tasa de desempleo de casi el 10 por ciento", por lo que "está intentando sacar otro tema".

Asimismo, ha asegurado que "no hay país más nacionalista que Francia" y ha cuestionado las "grandes tarifas" impuestas para las importaciones, que complican por ejemplo que Estados Unidos venda sus vinos en el país europeo. Esta situación, ha apostillado, "no es justa" y "debe cambiar".

"Hagamos a Francia grande de nuevo", ha proclamado el presidente norteamericano, en un día especialmente sensible para los franceses por tratarse del tercer aniversario de la cadena de atentados que dejó 130 víctimas mortales en París.

El Elíseo ha rechazado valorar estas nuevas críticas, según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters.

JUSTIFICA SU AUSENCIA

Por otra parte, Trump ha aprovechado su cadena de mensajes para justificar que no acudiese en su reciente visita a Francia a un cementerio donde reposan los restos soldados estadounidenses de la Primera Guerra Mundial.

Así, ha explicado que había "casi visibilidad cero" y que el helicóptero no pudo despegar. El presidente ha dicho que propuso ir en coche, pero el Servicio Secreto se negó por estar demasiado lejos del aeropuerto y por el "cierre" que existía en París por la presencia de numerosos líderes internacionales.

Trump ha explicado que al día siguiente habló en un cementerio bajo la lluvia y ha cargado contra las "falsas noticias" que cuestionan su voluntad de acudir al acto cancelado.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!