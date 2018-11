Trump asegura que las informaciones sobre instalaciones balísticas en Corea del Norte "no son algo nuevo"

Publicado 13/11/2018 19:13:47 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que las informaciones sobre las trece bases de misiles operativas no declaradas por el Gobierno de Corea del Norte son "inexactas" y ha recalcado que "no son algo nuevo".

"La historia en 'The New York Times sobre que Corea del Norte desarrolla bases de misiles es inexacta. Conocemos perfectamente los lugares que se discuten. No es nada nuevo, ni pasa nada fuera de lo normal", ha dicho.

"Son sólo más 'fake news' (noticias falsas). Seré el primero en hacer saber si las cosas van mal", ha agregado el mandatario en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Las palabras de Trump han llegado horas después de que la Presidencia surcoreana restara importancia a las informaciones y dijera que no existe un acuerdo específico para que Pyongyang desmantele o informe sobre las instalaciones mencionadas en el informe.

Corea del Norte no ha admitido la existencia de ninguna de estas bases y los expertos y analistas creen que el reconocimiento explícito del alcance del programa de misiles y de armas nucleares sería un paso clave para cerrar un acuerdo de desnuclearización.

Sakkanmol, el emplazamiento militar más próximo a la frontera con Corea del Sur y a la capital surcoreana, Seúl, estaría "activo y razonablemente bien mantenido", según el informe del 'think tank' norteamericano.

En este sentido, el portavoz de la Presidencia de Corea del Sur, Kim Eui Kyeom, ha resaltado que la fuente del análisis de una de estas bases es un satélite comercial y ha recalcado que Washington y Seúl "cuentan con información mucho más detallada (...) y siguen de cerca (la situación)".

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, aseguró el lunes haber detectado al menos trece bases de misiles operativas no declaradas por el régimen de Corea del Norte y dijo que la situación que pondría en entredicho la voluntad del Gobierno norcoreano de poner fin a su programa de armamento nuclear.

En su último informe, el investigador del 'think tank' estadounidense Joseph Bermudez afirmó que se han detectado en algunas de las bases trabajos de "mantenimiento y mejoras de infraestructuras", a pesar de las negociaciones en marcha para desnuclearización de Corea.

TRABAJAR PARA LA DESNUCLEARIZACIÓN

En la cumbre que mantuvieron Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en junio en Singapur, los dos mandatarios se comprometieron a trabajar por la desnuclearización de la península de Corea aunque el pacto apenas recogía compromisos concretos y las negociaciones posteriores no han logrado grandes avances.

Poco después de la reunión de Singapur, Trump aseguró desde su cuenta de la red social Twitter que "ya no hay una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte".

Corea del Norte declaró completado su arsenal nuclear y decidió poner fin a los ensayos con bombas y misiles nucleares en 2018 pero los negociadores de Estados Unidos y de Corea del Sur todavía tienen que lograr que el régimen que lidera Kim Jong Un haga una declaración concreta sobre su arsenal y sus programas de armamento o que prometan dejar de desplegar el armamento que posee.

El Gobierno de Pyongyang ha dicho que ya ha clausurado su centro de ensayos nucleares de Punggye-Ri y la instalación de pruebas de motores de misiles de Sohae. Además, ha planteado la posibilidad de cerrar otras bases y permitir el acceso de inspecciones internacionales siempre que Washington tome "medidas en correspondencia", algo que todavía no ha sucedido.

Las bases identificadas en el informe del CSIS están situadas en zonas montañosas y remotas en Corea del Norte y podrían ser utilizadas para albergar misiles balísticas de diferentes alcances, algunos de ellos con capacidad para alcanzar cualquier punto en Estados Unidos.

"Las bases operativas de misiles no son instalaciones de lanzamiento", indicó Bermudez. "Aunque los misiles podrían ser lanzados desde allí en una emergencia, los procedimientos operativos del Ejército del Pueblo de Corea del Norte (KPA) establecen que los lanzadores de misiles tienen que estar separados de las bases", explicó.